مصادر عبرية: مقترح أميركيّ جديد من شأنه "وقف النار مؤقتا وإطلاق فوريّ لمحادثات لاتفاق أوسع"

وطن: قدّمت واشنطن مقترحا جديدا إلى حركة حماس، عبر الوسيط القطريّ، في محاولة لإطلاق سراح الأسير الإسرائيليّ - الأميركيّ عيدان ألكسندر، وكسر الجمود في المفاوضات، بشأن اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واللا" الإلكترونيّ، والقناة الإسرائيلية 12، الخميس، وذلك في ظلّ مشاركة آلاف الإسرائيليين في مظاهرة حاشدة، نُظّمت في مدينة تل أبيب، مساء الخميس، ضدّ حكومة بنيامين نتنياهو، ومطالبة باستئناف اتفاق وقف النار، وتبادل الأسرى.

ونقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لم يسمّهم أن المقترح يقضي بإطلاق سراح الأسير المذكور، مقابل تصريح من قِبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "يدعو إلى استعادة الهدوء في غزة، وتجديد المفاوضات بشأن صفقة أوسع".

وقال مسؤول أميركيّ وصفه الموقع رفيع المستوى، إنه "لم يتمّ التوصل إلى اتفاق، حتى الآن".

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة على مصر وقطر في الأيام الأخيرة، للضغط على حماس، للموافقة على إطلاق سراح بعض الاسرى، مقابل تجديد وقف إطلاق النار، و"شراء المزيد من الوقت" للمفاوضات.

وأشار إلى أن مسؤولين مصريين، قد التقوا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مع ممثلي حماس في القاهرة، لمناقشة مقترح جديد، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات.

وكان المقترح المصري مشابها للغاية للمقترح الذي قدمه مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، قبل أسبوعين.

وادعى التقرير أن "المصريين هددوا بطرد أسرى حماس الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة الرهائن، والمتواجدين في القاهرة، منذ ذلك الحين"، إذا لم توافق الحركة على إطلاق سراح المزيد من الاسرى.

وبحسب التقرير، فقد قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إن قادة حماس خارج غزة، كانوا على استعداد للموافقة على المقترح المصري، لكن رئيس الجناح العسكري لحماس في غزة، محمد السنوار، قد رفضه.