"يونيسف": 14 مليون طفل في العالم مهددون بسبب خفض المساعدات

وطن: حذرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن ما لا يقل عن 14 مليون طفل في العالم يعانون من سوء التغذية، يواجهون تعطل المساعدات الغذائية، في وقت خفضت جهات مانحة دولية رئيسة مثل الولايات المتحدة ميزانيات المساعدات.

وحثّت الوكالة الحكومات والمؤسسات الخيرية على المساهمة في صندوق تغذية الأطفال التابع لها لتجنّب موجة مجاعة.

وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى إحراز تقدم كبير في القضاء على الجوع بين الأطفال منذ بداية القرن، لكن هذه المكاسب قد تتلاشى بسرعة.

وقالت في بيان لليونيسف إن "التغذية الجيدة هي أساس صمود الطفل ونموه، مع عوائد استثمار لافتة".

وأضافت أن "العائدات ستُقاس في عائلات ومجتمعات ودول أقوى وفي عالم أكثر استقرارا".

وقالت، إن "أزمة التمويل تأتي في وقت من الاحتياجات غير المسبوقة للأطفال الذين ما زالوا يواجهون مستويات قياسية من النزوح والصراعات الجديدة والممتدة وتفشي الأمراض والعواقب المميتة لتغير المناخ".