شهيدان بقصف الاحتلال مواصي خان يونس

وطن: استشهد مواطنان، مساء اليوم الخميس، في قصف الاحتلال مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منطقة مفترق الإقليمي في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وأضافت أن الاحتلال استهدف خيمة قرب دوار "فش فرش" في خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى البريطاني.

وقالت مصادر طبية، إن 38 مواطنا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 30 في شمال القطاع.