الأونروا تحذر من تفاقم الجوع وانتشار الأمراض في غزة بسبب نقص المساعدات

وطن: حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني من تزايد معدلات الجوع في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وفي تصريح له، الخميس، أكد لازاريني أن "غزة لم تستقبل أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وهي أطول فترة يشهد فيها القطاع غياب الإمدادات منذ بداية الحرب."

وأشار لازاريني إلى أن الوضع في غزة يتدهور بشكل سريع، حيث يعجز الآباء عن تأمين الطعام لأطفالهم بينما يفتقر المرضى إلى الأدوية الأساسية.

كما حذر من خطر انتشار الأمراض مع تزايد الجوع وتدهور الظروف الصحية في المنطقة، في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على المدنيين.

وأوضح لازاريني أن أكثر من 140 ألف شخص في غزة اضطروا للنزوح بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل. وأضاف: "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف القصف فورًا، واستئناف وقف إطلاق النار في غزة لتخفيف المعاناة الإنسانية."