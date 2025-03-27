الهلال الاحمر: طواقمنا تنجح بالوصول إلى تل السلطان وتنتشل أحد جثامين الدفاع المدني

وطن: أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نجحت بتنسيق ومرافقة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا)، بالدخول إلى منطقة تل السلطان في رفح، بعد خمسة أيام من محاولات التنسيق للدخول اليها لمعرفة مصير تسعة من مسعفيها المفقودين في المنطقة بعد أن تم حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

وقالت في بيان مقتضب، إن الفريق واجه صعوبات جمة أثناء البحث عن آثار شهداء في المكان بسبب الدمار الكبير في المكان، واختفاء معالم المنطقة، ونجح بانتشال أحد جثامين طواقم الدفاع المدني.

وأضافت أنه نظرا لتعذر استمرار عمليات البحث بسبب حلول الظلام، تم الانسحاب من المكان وسيتم إعادة المحاولة غدا للدخول مرة أخرى للمنطقة التي يتوغل بها جيش الاحتلال منذ خمسة أيام، ويمنع وصول طواقم الاسعاف وفرق الانقاذ اليها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت في وقت سابق عن بالغ قلقها بشأن سلامة طواقمها التسعة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال في مدينة رفح، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.