الاحتلال يجبر مئات المواطنين على تناولون افطارهم على حاجز بيت فوريك العسكري

وطن: تناول مئات المواطنين، اليوم الخميس، إفطار اليوم الـ27 من رمضان على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت فوريك العسكري، احتجزت عشرات المركبات أثناء عودت المواطنين إلى منازلهم في نابلس والمحافظات الشمالية الأخرى، ومنعتهم من المرور عبر الحاجز، ما أجبرهم على كسر صيامهم بما تيسر معهم من طعام على الحاجز.

يذكر أن محافظة نابلس تشهد حصارا مشددا، عقب نصب قوات الاحتلال أكثر من عشرة حواجز على مداخل المدينة، ويعتبر حاجز بيت فوريك من أصعبها.