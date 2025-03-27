لبنان: شهيدان في استهداف الاحتلال سيارةً في برعشيت الجنوبية

وطن: استشهد شخصان من جراء استهداف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي سيارةً في بلدة برعشيت، جنوبي لبنان، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، الخميس.

وبهذا، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 106، بينما أُصيب 300 شخص من جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

يُذكر أنّ 3 أشخاص استشهدوا، صباح الخميس، من جراء عدوان إسرائيلي من مسيّرة، استهدف سيارةً في بلدة يحمر الشقيف الجنوبية.

وجاء قصف السيارة تزامناً مع إطلاق الاحتلال قذائف مدفعية على البلدة.

أما عند الفجر، فاستشهد شخص من جراء غارة شنّتها مسيّرة للاحتلال، استهدفت سيارةً في بلدة معروب، جنوبي البلاد.