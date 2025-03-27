غزة: 25 شهيداً و82 جريحاً خلال 24 ساعة

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 855 والإصابات إلى 1,869 منذ الثامن من آذار/مارس الجاري، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 25 مواطنا وأُصيب 82 آخرون جراء القصف الإسرائيلي المستمر، لترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 50,208 شهداء و113,910 إصابات.

غارات متواصلة وضحايا في مناطق متفرقة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف منزل في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غرب المدينة. كما استشهد شاب برصاص الاحتلال في حي تل الهوا جنوب غزة، بينما استُهدفت بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس بغارتين جويتين.

الهلال الأحمر: 9 من الطواقم الطبية في عداد المفقودين

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 9 من أفراده لا يزالون في عداد المفقودين منذ خمسة أيام، بعد استهدافهم وحصارهم من قبل قوات الاحتلال في رفح، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

ونعت حركة حماس الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، الذي استشهد فجر اليوم الخميس في استهداف مباشر لخيمته في جباليا شمال القطاع.

وأشادت الحركة بصموده ودوره الإعلامي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه ظل ثابتاً في مواجهة العدوان حتى لحظة استشهاده خلال شهر رمضان المبارك.