وزارة شؤون المرأة تطلق الإطار المرجعي للمجلس الاستشاري الشبابي لقضايا النوع الاجتماعي

وطن: أطلقت وزارة شؤون المرأة الإطار المرجعي للمجلس الاستشاري الشبابي لقضايا النوع الاجتماعي كخطوة نوعية لمأسسة مشاركة الشباب الفلسطيني في صنع القرار وصياغة السياسات المرتبطة بالنوع الاجتماعي والتنمية المستدامة، من خلال تقديم المشورة، ودعم المبادرات الشبابية، وتعزيز الشراكات في قضايا المرأة وحقوق الإنسان، بما ينسجم مع تطلعات الشباب وجهود الوزارة في تمكين المرأة وتحقيق العدالة والمساواة.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أن تأسيس المجلس الاستشاري الشبابي يمثل نقلة نوعية في نهج عمل الوزارة، ويجسد التزامها الحقيقي بإشراك الشباب في صناعة القرار ورسم سياسات تمكين المرأة لضمان رؤى أكثر حداثة وواقعية، مؤكدة أن صوت الشباب ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر عدالة، وأن رؤيتهم وتجاربهم تشكل مصدر إلهام للبرامج والمبادرات المستقبلة.

وأشارت الخليلي أن المجلس يتكون من 30 شاباً وشابة تم اختيارهم بناءً على معايير تضمن التمثيل الجغرافي والديموغرافي والتنوع المهني والأكاديمي، بما يشمل تمثيل ذوي الإعاقة، واللاجئين، وسكان المناطق المهمشة، والطلبة الجامعيين، والناشطين المجتمعيين. ويهدف الإطار إلى تمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في السياسات الوطنية، ودعم جهود مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حضورهم في المحافل المحلية والدولية.