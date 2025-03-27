شبكة المنظمات الأهلية: يجب على الأمم المتحدة التراجع عن قرارها بخفض عدد الموظفين الدوليين في قطاع غزة
رام الله – وطن: أعربت شبكة المنظمات الأهلية عن صدمتها الكبيرة إزاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة بخفض عدد موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك ما أقرته محكمة العدل الدولية حول إجراءات وقف الإبادة الجماعية في غزة.
وأعربت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه عن استنكارها لجريمة الاحتلال باستهداف مقر الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة مما أسفر عن مقتل موظف دولي وإصابة آخرين ليضاف ذلك إلى سلسلة اعتداءات الاحتلال بحق موظفي المنظمات الدولية والفلسطينية بما فيهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .
واعتبرت الشبكة أن اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات بحجة عدم قدرة الأمم المتحدة الحفاظ على سلامة موظفيها لا يمكن تبريره، بل يجب أن تقوم الأمم المتحدة بزيادة عدد موظفيها وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية، حيث أن وجودهم ضروري لممارسة دورهم في الحماية والرقابة ومتابعة انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
ونذكر هنا بالمبدأ الإنساني الأساسي بألا يُترك أحدٌ خلف الركب ولدينا الخشية بأن يتسبب سحب موظفي الأمم المتحدة إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدينيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتطالب الشبكة الأمم المتحدة بــ :
1. التراجع الفوري عن قرار سحب الموظفين الدوليين وتعزيز وجود الأمم المتحدة في قطاع غزة وإرسال المزيد من الطواقم الدولية لضمان حماية المدنيين والرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.
2. العمل تجاه الضغط على الاحتلال لوقف إجراءات منع وصول الموظفين الدوليين إلى قطاع غزة والقيود المفروضة على عمل وكالات المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وكذلك ضمان دخول الصحفيين الأجانب والدبلوماسيين الدوليين إلى قطاع غزة.
3. التنفيذ الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين.
4. نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية لحماية المدنيين الفلسطينيين.
5. التحقيق في عواقب الانسحابات السابقة للأمم المتحدة ووضع ضمانات لمنع المزيد من التخلي عن المدنيين في مناطق الأزمات.
كما تطالب الدول الثالثة بالإيفاء بتعهداتها والالتزام بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.