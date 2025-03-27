ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي وكندا برسوم جمركية "ضخمة"

وطن: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا من مغبة أي تعاون بينهما للإضرار بالاقتصاد الأمريكي، وتوعدهما برسوم "ضخمة" على وارداتهما تفوق الرسوم الحالية بكثير.

وكتب الرئيس ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إذا تعاون الاتحاد الأوروبي مع كندا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة، فسيُفرض عليهما رسوم جمركية كبيرة جدا، تفوق بكثير تلك المقررة حاليا".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقا رسوما جمركية بنسبة 25% على وارداتها من المكسيك وكندا، كما رفعت الرسوم على منتجات صينية إلى 20%.

وبررت واشنطن هذه الإجراءات بـ"مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب مخدر الفنتانيل".

إلى جانب ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسوما على بضائع الاتحاد الأوروبي، وتخطط لفرض رسوم "مماثلة بالتأثير" على دول تفرض رسوماً أعلى على المنتجات الأمريكية مقارنةً برسومها هي.

وقد أعلنت كندا والصين بالفعل عن فرض رسوم مضادة، بينما يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات ردعية في أبريل المقبل.