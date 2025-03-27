إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

وطن: أصيب فجر اليوم الخميس، طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد احمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لطفل (15 عاما) برصاص الاحتلال بالقدم خلال اقتحام مخيم بلاطة، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف، وانتشرت في أزقة المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شارع سفيان وسط مدينة نابلس، ومنطقة رفيديا وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام.