ليلة دامية في غزة.. الاحتلال يكثف قصفه لخيام النازحين

وطن: استشهد فجر اليوم الخميس، تسعة مواطنين، في قصف الاحتلال الاسرائيلي، لمنازل وخيام النازحين في شمال وجنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن 9 شهداء استشهدوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على شمالي وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الغرباوي في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 2023 إلى 50,183، والإصابات إلى 113,828.