غزة: صراع الكرامة في زمن الخذلان العربي

كتب: احمد ايهاب سلامة: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الخزي والعار في أعماقنا جميعا.

لقد ارتقى حتى اليوم نحو 47 ألف شهيد،وما زالت طائرات العدو الصهيوني تواصل هجماتها المسعورة على قطاع غزة، في حين يبقى الصمت العربي مدويًا، ونحن اليوم في ليلة القدر، نرفع أكفنا إلى السماء، ندعو الله أن يتقبل صيامنا وأعمالنا، وغزة ما زالت تقدم نفسها قربانا لمقدساتها، فماذا قدمنا نحن في مقابل تضحيات أهل غزة!

لقد شارف رمضان على الانتهاء، ولكننا لم نقدم عذرا على تقاعسنا، ولم نسهم بما يليق تجاه ديننا ومقدساتنا، فتبا والله لخيبتنا ووضاعتنا.

حين نُحارب دين الله في مناهجنا، وإعلامنا، وأفكارنا المستوردة التي استبدلنا بها شريعته، حين نغني ونلهو، نتجول بها،في صحفنا، وفضائياتنا، ومواقع التواصل الاجتماعي، ثم نقتل ونذبح ونحرق باسمه! ثم نترقب

من الله أن ينتقم لنا، فهذا الفصام بحد ذاته يسكن عقولنا

حين تندفع الدول العربية، التي تعيش في عصور الحضيض، لنجدة أعدائنا من أزمتهم الاقتصادية، وتدفع لهم مليارات الدولارات، وتزودهم بالعدة والعتاد، في الوقت الذي تترك فيه غزة تحت نيران قصف طائرات الاحتلال، لا يُغيثها أحد، بل تُركت أطفالها يعانون من الجوع والفقر، دون أن ينقلب قلب عربي واحد للوقوف معها، فهنا الاختلال بحد ذاته

أين تلك الجموع العربية التي تملأ الشوارع لحضور مهرجان غنائي لمطربٍ تافه؟ وأين الجماهير الإسلامية التي تحتشد لمباراة كرة قدم اتفه؟ أين ذهب ضمير هذه الشعوب حين يُذبح الفلسطيني أمام أعينهم، فتغض الطرف عنه، إلا من رحم ربي

أين المروءة العربية والإسلامية؟ أين هي من أطفال غزة الذين تقطعهم قنابل الاحتلال لأشلاء، وهم يُبثون على الهواء مباشرة.. أين هي من كرامتهم، إن كانت قد تبقت لهم كرامة؟ وأين نحن حين تُفجر الطائرات الصهيونية بيوت أخواتنا الفلسطينيات على رؤوسهن، ونحن نرى هذا الألم ولا نحرك ساكنا، تخلينا عنهم بجُبن عظيم والتاريخ شاهد



أيها العرب، وأيها المسلمون، هل أدركتم حجم الخيانة؟ وهل تعلمون أن هذا هو الزمان الذي نحصد فيه ثمار تقاعسنا

فابشركم: تبت أعمالنا من صنع ايادينا.