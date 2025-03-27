أسوشيتد برس: "إسرائيل" تغيّر أماكن تعذيب الأسرى الفلسطينيين

رام الله - وطن: نقلت وكالة أسوشيتد برس عن منظمات حقوقية "إسرائيلية" أجرت مقابلات مع أسرى فلسطينيين، أن "إسرائيل" نقلت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن سدي تيمان إلى معسكرات اعتقال افتُتحت حديثا.

وحسب إفادات 30 أسيرا فلسطينيا نُقلوا إلى معسكر عوفر ومعسكر عناتوت الأصغر، وكلاهما بُني في الضفة الغربية المحتلة، قابلهم محامو منظمتي "هموكيد" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل، فإن الظروف في عوفر وعناتوت لم تكن أفضل حالا من سدي تيمان.

وتشير شهادات المعتقلين -كما تقول المنظمات- إلى أنه بدلا من تصحيح الانتهاكات ضد الفلسطينيين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة، قام جيش الاحتلال بتغيير أماكن وقوعها.

وجاء في شهادات معتقلين من سجون عوفر وعناتوت أنهم تعرضوا للضرب بالأيدي والهراوات بانتظام واحتُجزوا مكبلين بالأصفاد لشهور.

وقالت أسوشيتد برس إن منظمات حقوقية إسرائيلية طالبت المحكمة العليا بإجبار الجيش على حل هذه المشكلة نهائيا.