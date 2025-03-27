سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة اللاذقية

وطن: استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية فجر اليوم الخميس، اللواء 110 في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سورية.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في 6 غارات متتالية اللواء الذي يحتوي على زوارق حربية ومستودعات أسلحة للجيش السوري، بينما حلقت طائرات استطلاع يعتقد أنها إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية".

واستشهد 7 أشخاص في عدوان إسرائيلي استهدف ريف درعا الغربي بسورية، الثلاثاء، بعد ساعات من استهداف قوات الاحتلال مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة بالمدينة في ريف حمص.