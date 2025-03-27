الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع شهيداً بعد اغتياله في خيمته شمال غزة

وطن: استشهد، فجر اليوم الخميس، الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، في إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمته في جباليا البلد شمال غزة.

وأسفر قصف الاحتلال عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وسط استمرار الغارات التي تستهدف مناطق مختلفة من القطاع.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد العدوان على غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات قصف مكثفة على مناطق عدّة، ما أسفر عن ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى خلال الأيام الأخيرة.