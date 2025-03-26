قوات الاحتلال تقتحم جلبون شرق جنين وتحول منزلا فيها لثكنة عسكرية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأربعاء بلدة جلبون شرق جنين، وحولت منزلا فيها لثكنة عسكرية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والرصاص الحي.

وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن عواد مصطفى أبو الرب واستولوا عليه وحولوه لثكنة عسكرية.

وتركز قوات الاحتلال من اقتحامها لبلدة جلبون منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 65 يوماً، وتداهم منازل المواطنين وتحول عدداً منها لثكنات عسكرية.