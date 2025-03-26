اليمن: العدوان الأميركي يستهدف جنوبي وشمالي شرقي صنعاء بـ15 غارة

وطن: شنّ العدوان الأميركي 15 غارةً على النواحي الجنوبية والشمالية الشرقية للعاصمة اليمنية صنعاء، مساء الأربعاء.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية، أنّ هذه الغارات استهدفت منطقتي جربان، في مديرية سَنْحان، جنوبي صنعاء، ومنطقة الخضم وجبل الجَميْمَة، في مديرية بني حُشَيْش شرقاً، وقاعدة الديلمي الجوية شمالاً.

وأوضحت أنّ العدوان استهدف، عبر 8 غارات، منطقة جربان، في مديرية سنحان، في حين شنّ 5 غارات على منطقتي الخضم وجميمة رجام، في مديرية بني حُشَيْش.

كما قصف الطيران الأميركي محيط مطار صنعاء الدولي.

وفجر الأربعاء، جدّد العدوان الأميركي استهداف مديرية سحار في محافظة صعدة، شمالي اليمن.