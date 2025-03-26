سرايا القدس تعلن قصفها قاعدة عسكرية للاحتلال في بئر السبع المحتلة

وطن: أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي، في بلاغ لها، أن مقاتليها قصفوا برشقة صاروخية قاعدة "حتسريم" الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه منطقة بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم إطلاق أي صفارات إنذار، فيما بينت وسائل إعلام عبرية أن الصاروخ من نوع "جراد" ووصل الى قاعدة "حتسريم" قرب بئر السبع، التي تبعد نحو 40 كم عن غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت سرايا القدس قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وقالت "سرايا القدس" إنها "قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

ودوّت صفارات الإنذار في 5 مستوطنات إسرائيلية في "غلاف غزة" عقب إطلاق صواريخ من القطاع.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنّه جرى رصد إطلاق قذيفتين عبرتا إلى داخل أراضي البلاد من وسط قطاع غزة، زاعمًا اعتراض أحدهما فيما سقط الآخر في منطقة زمرت.