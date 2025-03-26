بالفيديو| "حماس" تنشر: استمرار الحرب.. مصير مجهول للأسرى الاسرائيليين

وطن: نشرت حركة حماس اليوم الأربعاء، فيديو يشير للخطر الذي يداهم الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت حركة حماس في الفيديو، إن "استمرار الحرب يساوي مصيرًا مجهولًا للأسرى"، مرفقة ذلك بمشاهد للقصف العنيف على غزة، ومشاهد أخرى نشرتها كتائب القسام سابقًا لأسرى إسرائيليين لديها وهم يتوسلون حكومتهم لإيقاف الحرب.

وأوردت "حماس" خلال المشاهد: "نتنياهو مجرم الحرب الذي لا يشبع من الدماء وأول ضحاياه أسراه"، و"نتنياهو سعى لهندسة مفاوضات شكلية للمماطلة وكسب الوقت".

وتابعت "نتنياهو استأنف حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وانقلب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه".

ووجهت "حماس" كلمة للاحتلال الإسرائيلي: "وحشيتكم باتت خطرا داهما على أسراكم"، و"العودة للمفاوضات تساوي الإفراج عن الأسرى".

كما أوردت الحركة صورة لقتلى من الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.