شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وطن: استشهد 14 مواطنا على الأقل، وجرح آخرون، إثر قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت محيط مسجد عبد الله عزام بـمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، وجرح آخرين.

كما استشهد 5 مواطنين، وجرح آخرون، باستهداف الاحتلال تكية خيرية في محيط مسجد القسام وسط المخيم.

كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، فيما استشهد مواطن، وأصيب اثنان آخران، إثر استهداف الاحتلال للمواطنين قرب مفترق الشهداء وسط مدينة غزة.