حرس الثورة الإيراني: "طوفان الأقصى" أكد وحدة الساحات والمقاومة تزداد قوة وثباتاً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

وطن: أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، إسماعيل قاآني، أن عملية "طوفان الأقصى" رسّخت وحدة الساحات، وأثبتت أن المقاومة تزداد قوة وثباتاً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار قاآني إلى أن المقاومة اليوم أقوى وأكثر صلابة مما كانت عليه قبل العملية، مشدداً على أن "طوفان الأقصى" شكل ظاهرة حديثة لوحدة قوى المقاومة، التي تجلّى تلاحمها في مواجهة العدوان.

وأوضح أن إيران ثابتة على موقفها في دعم المقاومة رغم التهديدات والتحديات، مؤكداً أن العهد الحالي من المقاومة أثبت أنه كلما تمادى العدو، ازدادت صلابةً وقوة.

وأضاف أن الدعم الأمريكي المستمر للاحتلال الإسرائيلي لم يفلح في إضعاف المقاومة، بل على العكس، فإنها تتصاعد يوماً بعد يوم، والعدو عجز عن تفتيتها أو إضعافها.

وأكد قاآني أن إيران ستظل ثابتة في موقفها حتى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تحرير القدس الشريف، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية، كما في السابق، تقف إلى جانب فلسطين، من خلال دعم المجاهدين في جبهات المقاومة، ومن خلال عمليات عسكرية مثل "الوعد الصادق".