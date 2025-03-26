عبد الملك الحوثي: العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج

وطن: أكد زعيم حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، موقف اليمن الثابت في دعم القضية الفلسطينية، موجهاً التحية إلى الشعب الفلسطيني ومرابطيه في المسجد الأقصى، والمجاهدين في غزة والضفة الغربية.

وشدد الحوثي على أن الحديث عن القضية الفلسطينية يأتي في إطار التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف مسؤول يرتقي إلى مستوى التحديات، محذراً من أن العدوان الإسرائيلي، بشراكة أمريكية، يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة تهجير واضحة ضد الشعب الفلسطيني عبر الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتعطيش، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الضفة الغربية المحتلة.

ودعا الحوثي الدول العربية إلى التحرك الجاد واتخاذ موقف شجاع وتاريخي لمنع تهجير الفلسطينيين ورفض التطبيع، محذراً من أن الاحتلال لن يتمكن من تنفيذ مخططه إلا بتخاذل وتواطؤ عربي، وهو ما اعتبره مشاركة في الجريمة.

وأكد أنه في حال استكمل الاحتلال تهجير الفلسطينيين، فإن الدور سيكون لاحقاً على البلدان المجاورة لفلسطين، مشيراً إلى أن الأطماع الصهيونية لن تتوقف إلا بموقف عربي وإسلامي جاد وصادق.

وأشار الحوثي إلى أن لدى المسلمين القدرة على التصدي لهذه الأطماع إذا تحركوا بجدية وتوكلوا على الله، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني ومجاهديه لفرض معادلات الردع، ومنع الاحتلال من فرض معادلة الاستباحة التي تشكل خطراً على الأمة بأكملها.

وأكد أن اليمن، رسمياً وشعبياً، يقف إلى جانب فلسطين كجزء من انتمائه الإيماني الأصيل، مشيراً إلى أن البلاد تحركت على كل المستويات لدعم القضية الفلسطينية، وتواصل إسنادها دون تراجع رغم العدوان الأمريكي.

وفي كلمته، أشاد الحوثي بالمجاهدين في جميع جبهات الإسناد، وكذلك بالدول والشعوب التي تحمل راية الجهاد، مؤكداً أن مواقف الشهيدين نصر الله وهنية كانت معبرة عن الحق، ومؤثرة في الميدان، ومنطلقة من إرادة صادقة وتوجه جاد نحو القدس.

وأشار إلى أن الشهيدين أسهما في التصدي للطغيان الإسرائيلي، وكانا في طليعة الأمة الإسلامية في حمل راية الجهاد.