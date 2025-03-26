البنك الوطني يقدم مساهمته الاغاثية الطارئة لصندوق "لبيك يا جنين" لدعم الأسر النازحة

وطن: ضمن سلسلة تدخلاته الإغاثية الإنسانية، قدم البنك الوطني من خلال صندوق "لبيك يا جنين" التابع لغرفة تجارة وصناعة جنين دعمه الطارئ للأسر النازحة جراء التصعيد الأخير على المحافظة. وبموجب هذا الدعم، ستوفر الغرفة التجارية من خلال الصندوق الاحتياجات الأساسية الإنسانية للعائلات المتضررة من مواد تموينية وطرود غذائية.

وتعليقا على ذلك، قالت مديرة دائرة العلاقات العامة في البنك الوطني ريم عناني، أن هذا الدعم يأتي انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية والوطنية للاستجابة للاحتياجات الطارئة للأسر النازحة وتعزيز صمودها أمام التحديات الموجودة. مشيرة أن البنك الوطني ومن بعد الحرب على غزة أطلق سلسلة من التدخلات الإنسانية الطارئة المستمرة لهذا اليوم لإغاثة العائلات المتضررة سواء في قطاع غزة أو محافظات الضفة الغربية الأكثر تضررا، وسيواصل جهوده الاغاثية في تقديم المساندة من خلال البرامج والمبادرات للتخفيف من معاناة الأهالي.

وتجدر الإشارة، أن البنك الوطني جاء في المركز الثاني بين البنوك الفلسطينية من حيث حجم مساهماته الاجتماعية في العام 2024.