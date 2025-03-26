هيئة الأسرى: 16 أسيرا يواجهون العزل والجوع في سجن مجيدو

رام الله - وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر لليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عزل الأسير مناضل يعقوب نفيعات ( 30 عام) من بلدة يعبد/جنين،منذ تاريخ 10/11/2024 حتى اليوم.

وأكدت محامية الهيئة أن هناك 15 أسيرا آخر يقبعون في عزل سجن مجيدو الى جانب نفيعات، في أوضاع اعتقالية صعبة للغاية، حيث يتعرضون للضرب والتفتيشات المستمرة بطريقة مستفزة و مؤذية، الى جانب ابقاء الضوء مشتعل 24 ساعة في اليوم لحرمانهم من النوم، كما أن الطعام المقدم لهم سيء جدا كما ونوعا مما أدى إلى خسران معظم الأسرى الكثير من اوزانهم، و هذه السياسة تنتهجها إدارة السجون منذ حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023، كنوع من الانتقام بحق الأسرى وقتلهم ببطء.