شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوم الخميس الموافق 27/3/2025

عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من منطقة واد الحمص وتشمل المنطار ومحيط مسجد المهاجرين ، أجزاء من منطقة غزيّل وامليسون ، المكفة ودير العامود.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.