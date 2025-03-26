اللواء ناصر البوريني يلتقي محافظ نابلس ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة وامين سر اقليم حركة فتح

رام الله - وطن: التقى قائد جهاز الارتباط العسكري اللواء ناصر البوريني مساء الثلاثاء بمحافظ محافظة نابلس هيثم دغلس بحضور قادة الاجهزة الأمنية في المحافظة وامين سر اقليم حركة فتح .

و أكد اللواء البوريني على أهمية العمل الأمني المشترك وتعزيزه، مشيرا لضرورة الإستمرار ببذل كل الجهود وبوتيرة عالية وكفاءة بحيث تتحقق بذلك الحالة الأمنية الأفضل للحفاظ على مقدرات الوطن وممتلكات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس القائد الأعلى لقوى الأمن .

وأطلع المحافظ البوريني على أوضاع محافظة نابلس وما تعانيه المحافظة من تحديات جمة ، مثمنا الدور الكبير والهام والمسؤولية الملقاة على عاتق جهاز الارتباط مشيداً بالنقلة النوعية الحاصلة في الجهاز وبشهادة الجميع والتطور الحاصل في العمل بالرغم من الظروف الصعبة الراهنة .