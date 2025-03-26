لابيد: حكومة نتنياهو مجرمة ويجب عصيانها

وطن: انتقد زعيم المعارضة في دولة الاحتلال، يائير لابيد، حكومة بنيامين نتنياهو، وقال إن "حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة هي حكومة إجرامية ولا تنبغي طاعتها".

وقال لابيد في حديث اذاعي صباح اليوم الأربعاء إن على الحكومة أن تعود إلى رشدها وعلى نتنياهو أن يعلن الالتزام بقرارات المحكمة.

وتطرق لابيد إلى الأزمة القانونية والأصوات من معسكره التي تدعو إلى العصيان المدني السلمي: "لقد قلت إنه إذا لم تمتثل الحكومة للمحكمة العليا، فإننا بحاجة إلى الإغلاق الشامل، وهذه هي نهاية كل النهايات".

واعتبر أن ما يقوم به نتنياهو ليس ثورة سياسية، بل هو إعلان عن إلغاء الديمقراطية.

وتابع لابيد " إذا كان يظن نتنياهو أننا سنقف مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئًا في حين أنهم لا يطيعون قرار المحكمة، فهو مخطئ".

كما وانتقد لابيد إقرار الميزانية معتبراً أن ما فعله نتنياهو هذا الأسبوع هو تحريف بنود الميزانية لإقرارها.. لقد نهبوا أموال الطبقة الوسطى لتمريرها إلى المتهربين.

وقال لابيد "ما فعله نتنياهو هذا الأسبوع هو تحويل جدول الأعمال بعيدًا عن الميزانية. إنه يُلحق الضرر بالليكوديين، وهم عمال، وجزء من الطبقة المتوسطة وكانت تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الائتلاف وأنها ميزانية تهدف إلى بقاء الحكومة لبضعة أشهر أخرى.