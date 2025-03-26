11 شهيدا في غزة.. والاحتلال يرتكب مجزرة بجباليا أغلبهم أطفال

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مجزرة بحق عائلة واحدة، بعد قصف منزلها في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 8 شهداء نصفهم من الأطفال، من عائلة النجار، سقطوا جراء قصف الاحتلال منزلهم، في منطقة شارع غزة القديم في جباليا البلد، شمال القطاع.

وقامت فرق الدفاع المدني بأعمال البحث بواسطة الأيدي، لانعدام المعدات، أسفل ركام المنزل، لانتشال الشهداء والمصابين، وكان من بين الشهداء أم وأطفالها الأربعة، بعد قصف المنزل على رؤوس ساكينه قبل الاحتلال.

إلى ذلك قالت مصادر طبية، إن 3 شهداء آخرين استشهدوا في جنوب قطاع غزة، ما رفع حصيلة شهداء الليلة، إلى 11 شهيدا.

و كانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 62 شهيدا وأكثر من 296 إصابة، إلى مختلف مستشفيات القطاع، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بفعل القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أنه ما زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.