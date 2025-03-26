نائب في كتلة "حزب الله": الحزب لن يسلم سلاحه

رام الله - وطن: صرح النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ "حزب الله"، علي المقداد، بأن الحزب لن يسلم سلاحه للجيش اللبناني.

وقال المقداد في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، نشر الثلاثاء، إن "تسليم سلاح "حزب الله" غير وارد في قاموس المقاومة، لأن البلاد تحت تهديد دائم من جانب إسرائيل منذ 70 عاما، ويجب حمايتها بكافة الوسائل المتاحة"، حسبما نقلت عنه الوكالة.

وأشار إلى أن "حزب الله" كان "أول من طالب" بالسلاح للجيش اللبناني وزيادة قدراته العسكرية ليكون قادرا على “التصدي للعدوان الإسرائيلي”.

وأضاف أن "حزب الله" ملتزم ببنود القرار 1701 لمجلس الأمن الدولي، ولكن من دون إضافة أي شروط جديدة إليه، متعلقة بإلقاء السلاح.