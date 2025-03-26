بدون ميسي.. الأرجنتين تصدم رافينيا وتدك شباك البرازيل برباعية

وطن: بات منتخب الأرجنتين أول المتأهلين لمونديال 2026 من أمريكا الجنوبية وذلك بعد حسم تأهله رسميا فجر الأربعاء مستفيدا من تعادل بوليفيا ضد أوروغواي 0-0 بالجولة 14 من التصفيات اللاتينية.

ودفع رافينيا، نجم برشلونة، الثمن غاليا لتهديداته قبل الكلاسيكو، عندما قال "سنسحق الأرجنتين.. اللعنة عليهم"، ليرد راقصو التانغو بصفعة قوية بدون نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي لاستبعاده من قائمة الفريق خلال التوقف الدولي الجاري للإصابة.

وجاءت أهداف المباراة عبر جوليان ألفاريز، وإنزو فيرنانديز، وماك أليستر، وجوليانو سيميوني، لمصلحة التانغو في الدقائق (4، 12، 37، 71)، بينما أحرز ماتيوس كونيا هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة (26)

كما كرست الأرجنتين، العقدة للبرازيل لما يقرب من 6 سنوات، حيث يعود آخر فوز لراقصي السامبا في الكلاسيكو بالتغلب 2-0، في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

ورفعت الأرجنتين بهذا الفوز رصيدها إلى 31 نقطة في الصدارة بعد فوز ثان على البرازيل في هذه التصفيات.

بينما تجمد رصيد "راقصي السامبا" عند 21 نقطة ليتراجع للمركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن أوروغواي صاحب المركز الثالث.

وبات المنتخب الأرجنتيني رابع منتخب يتأهل رسميا لمونديال 2026 بعد اليابان وإيران ونيوزلندا إضافة إلى منظمي البطولة أمريكا وكندا والمكسيك.