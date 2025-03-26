أنصار الله في اليمن تعلن استهداف تل أبيب وحاملة طائرات أميركية

وطن: أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن استهداف تل أبيب بطائرات مسيرة، وكذلك حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر.

وقال العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم الجماعة، في بيان فجر اليوم الأربعاء، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية، عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان، التي ينطلق منها العدوان على اليمن".

وأضاف سريع أن الجماعة استهدفت كذلك في وقت سابق بالطائرات المسيرة "أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا (تل أبيب)، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، من دون أن يشير إلى طبيعة تلك الأهداف أو الأضرار التي لحقت بها.

وأشار المتحدث إلى أن الجماعة ستواصل عملياتها حتى يتوقف العدوان على غزة، وكذلك الاستمرار في التصدي للعدوان الأميركي ومواجهة "التصعيد بالتصعيد".

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون شن الطيران الأميركي 10 غارات على الأقل على مديريتي آل سالم وسحار بصعدة شمالي اليمن، من دون الإشارة إلى الخسائر المادية أو البشرية الناجمة عنها.