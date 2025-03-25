تحقيق لجيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم 7 أكتوبر

وطن: أفاد تحقيق جديد أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن أكثر من 5 آلاف مقاتل تسللوا من غزة إلى مستوطنات "غلاف غزة" خلال هجوم السابع من أكتوبر، وذلك على ثلاث دفعات.

ووفقًا لموقع "والا" الذي نشر نتائج التحقيق، فقد أبلغ أحد قادة الجيش سكان "كيبوتس نيريم" أن الجيش كان يعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد رُدعت ولا تسعى إلى الحرب.

وخلال عرض نتائج التحقيق على سكان "الكيبوتس"، أقر القادة العسكريون بفشلهم في الدفاع عن المستوطنات، مؤكدين تحملهم المسؤولية عن ذلك. وكان تحقيق سابق نشر في 27 من الشهر الماضي قد أقر بـ"الإخفاق التام" في منع الهجوم، وكشف عن تفاصيل جديدة حول العملية.

وأشار التحقيق إلى أن الهجوم نُفّذ على ثلاث مراحل؛ حيث شملت الدفعة الأولى أكثر من ألف مقاتل من وحدة النخبة في حماس الذين تسللوا تحت غطاء نيران كثيفة، بينما ضمت الدفعة الثانية ألفي مقاتل، أما الدفعة الثالثة فقد شهدت دخول مئات المقاتلين برفقة آلاف المدنيين.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت "حماس" هجومًا استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات قرب غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وأسرى إسرائيليين، وذلك ردًا على ما وصفته الحركة بـ"جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، خاصة المسجد الأقصى".

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هجوم "طوفان الأقصى" مثّل أحد أكبر الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية في تاريخ "إسرائيل"، ما أدى إلى تضرر صورتها وجيشها على المستوى الدولي.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية