محكمة الاحتلال تثبت اعتقال الدكتور حسام أبو صفية لمدة 6 أشهر

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، قرارًا بتثبيت اعتقال مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية لمدة 6 أشهر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن محكمة بئر السبع الإسرائيلي ثبتت أمر اعتقال أبو صفية كـ"مقاتل غير شرعي" لمدة 6 أشهر.

وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية للمنطقة الجنوبية ملفاً سرياً للمحكمة، مدعيةً أن أبو صفية يُشكل خطراً على "أمن" دولة الاحتلال، في حين دفع محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بصفته وكيلاً للمعتقل أبو صفية ببراءته، مؤكداً أنه كان يُقدم الخدمة العلاجية والإدارية في مستشفى كمال عدوان فقط، وطلب من النيابة العامة تزويده بمواد التحقيق السرية، غير أن النيابة رفضت وأيدتها المحكمة في ذلك.

وكان قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال قد أصدر أمراً بتاريخ 12/2/2025، بتحويل أبو صفية للاعتقال بناءً على "قانون المقاتل غير الشرعي" بدلاً من المحاكمة العادية، وهو ما اقتضى تثبيت أمر اعتقاله خلال مدة (45) يوماً من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، وفقاً لذلك القانون المزعوم.

واعتقلت قوات الاحتلال الطبيب أبو صفية في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من مستشفى كمال عدون برفقة العديد من العاملين والأطباء والمواطنين، خلال عملية عسكرية شنتها حينها شمالي القطاع.