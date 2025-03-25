المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك

وطن: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء قرار تجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، مؤكدة أن الإقالة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ قبل 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو الموعد المقرر للنظر في الالتماسات المقدمة ضد هذا القرار.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فقد سمحت المحكمة لنتنياهو بمقابلة مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك، رغم استمرار التجميد المؤقت للإقالة.

وكانت حكومة نتنياهو قد قررت يوم الجمعة الماضي إنهاء مهام بار رسميًا في 10 أبريل/نيسان، ما لم يتم تعيين بديل دائم قبل ذلك التاريخ.

وقدمت عدة أحزاب معارضة، من بينها "هناك مستقبل"، و"معسكر الدولة"، و"إسرائيل بيتنا"، إضافة إلى منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، التماسات للمحكمة تطعن في قرار الإقالة، معتبرة أنه يشكل تضاربًا خطيرًا في المصالح، نظرًا للتحقيقات التي يجريها الشاباك حول نتنياهو، بالإضافة إلى مسؤوليته في تقرير الجهاز حول أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم قرار المحكمة، أصر نتنياهو على أن إقالة رئيس الشاباك تندرج ضمن صلاحيات الحكومة ولا ينبغي أن تخضع للسلطة القضائية. وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس جهاز الشاباك.

وبرر نتنياهو قراره بانعدام الثقة ببار، معتبرًا أن ذلك يأتي في سياق تداعيات أحداث 7 أكتوبر، بينما ألمح بار إلى أن الإقالة لها دوافع سياسية، خاصة بعد رفضه تلبية مطالب رئيس الوزراء بالولاء الشخصي.

وشهد محيط الكنيست الإسرائيلي احتجاجات غاضبة على قرار الإقالة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا إغلاق الطرق المؤدية إلى المبنى. واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين، واعتقلت خمسة منهم، في حين رفع المحتجون لافتات تؤكد أن نتنياهو لا يملك سلطة عزل رئيس الشاباك.