100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وطن: أدى 100 ألف مواطن صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "أكثر من 100 ألف أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948، إذ تمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.