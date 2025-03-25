"تضمّ آلاف الصواريخ الدقيقة".. إيران تكشف عن مدينة جديدة تحت الأرض

وطن: كشف حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الثلاثاء، عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض، تضم أنفاقاً وممرات مليئة بالصواريخ، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني.

وأكد التلفزيون الإيراني أنّ المدينة الجديدة تضمّ آلاف الصواريخ الدقيقة، ومعظمها من نوع "خيبرشكن"، "سجيل"، "عماد"، و"حاج قاسم".

وقد تم الكشف عنها، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد حسين باقري، وقائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة، العميد أمير علي حاجي زادة.

من جهته، أكد اللواء باقري، خلال الكشف عن المدينة الصاروخية، أن سرعة تطور القدرات الصاروخية الإيرانية كبيرة جداً، مضيفاً أنّ طهران "ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية وبقوة".

ولفت باقري إلى أنّ "جميع الأبعاد اللازمة لتحقيق القوة التي تفوق بعشرات المرات عملية "وعد الصادق 2" قد وُضعت قيد التنفيذ وتم تحقيق جزء كبير منها".