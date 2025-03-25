الاحتلال يهدم دفيئات زراعية في السهل الغربي لطولكرم

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وجرفت دفيئات زراعية في السهل الغربي لمدينة طولكرم، ودمرت المزروعات وأتلفت الأشجار المحيطة بها.

وأفاد المزارع أحمد يعقوب، بأنهم تفاجأوا باقتحام المنطقة من قبل ثلاث جرافات عسكرية برفقة جيبات الاحتلال، حيث شرعت بهدم وتجريف خمس دونمات من الدفيئات المزروعة بالخضروات، ما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين.

وأضاف أن هذه الدفيئات تشكل مصدر رزق له ولأشقائه وأولاده، مشيرا إلى أنها كانت قد تعرضت للإحراق في حزيران/يونيو من العام الماضي نتيجة قنابل ضوئية أطلقها جنود الاحتلال عليها، ورغم إعادة تأهيلها وزراعتها، إلا أنها دمرت بالكامل اليوم.

وأوضح يعقوب أنهم تلقوا إخطارا بوقف البناء في العام الماضي، ما دفعهم إلى التواصل مع "مركز القدس" لتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بالأرض ومحاولة وقف القرار، إلا أنهم تفاجأوا اليوم بعملية الهدم دون سابق إنذار، بحجة قربها من جدار الفصل والتوسع العنصري.