الأردن يتعادل إيجابياً مع كوريا الجنوبية

وطن: حافظ الأردن على آماله بالتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بتعادل 1-1 مع مضيفته كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في أمريكا الشمالية.

وافتتح لي جاي-سونغ التسجيل لكوريا الجنوبية في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، قبل أن يدرك محمود المرضي التعادل للأردن في الدقيقة 30.

واحتفظت كوريا الجنوبية، التي تعادلت بالنتيجة ذاتها للمباراة الثالثة تواليا، بصدارة المجموعة الثانية بعدما رفعت رصيدها إلى 16 نقطة.

فيما وصل الأردن إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن منتخب العراق صاحب المركز الثالث والذي يلعب في وقت لاحق اليوم أمام منتخب فلسطين متذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

ويصعد صاحبا أول مركزين في المجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى جولة أخرى من التصفيات حيث سيتنافسان على آخر بطاقتين من أصل ثماني بطاقات مضمونة لآسيا.