وفاة عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني

رام الله – وطن: غيب الموت اليوم الثلاثاء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني، بعد رحلة معاناة مع المرض.

ولد الحوراني في محافظة الخليل، والتحق منذ باكورة حياته بالثورة الفلسطينيّة المعاصرة وحركة فتح، وكان له الباع التاريخيّ في تأسيس التنظيم الطلابيّ للحركة في الساحة الأوروبيّة خلال دراسته الجامعيّة في بلغاريا، وكان عضوا في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ عن حركة فتح، وتولى منصب نائب رئيس المجلس الاستشاريّ للحركة، كما كان سفيرا لدولة فلسطين لدى الجزائر.

كان الحوراني من أهم كوادر حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، شغل العديد من المواقع القيادية وتنقل لسنوات بين سجون الاحتلال وكان محركا وفاعلا في الحركة منذ انطلاقتها، مرورا في الانتفاضة الاولى والثانية وحتى اليوم، وكان آخرها سفيرا لفلسطين في الجزائر.