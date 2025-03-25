توقيع عقد منحة مع مجموعة الهيدرولوجيين لتركيب وحدة معالجة مياه الصرف الصحي المتنقل في مستشفى هوغو تشافيز

وطن: وقع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين السيد أرايكي كاتسوهيكو وممثل عن مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، في مقر الممثلية اليابانية في رام الله عقد منحة ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) اليوم الثلاثاء بقيمة اجمالية للتمويل بلغت 122,000 دولار.

وسوف تستخدم مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين 122,000 دولار أمريكي لتوريد وتركيب وحدة معالجة مياه الصرف الصحي المتنقل قادرة على معالجة 25 مترًا مكعبًا يوميًا في مستشفى هوغو تشافيز في بلدة ترمسعيا ، تهدف هذه المبادرة إلى منع تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من المستشفى ، مما يقلل من المخاطر الصحية للمقيمين القريبين ومنع تلوث التربة الناجم عن التخلص غير السليم من النفايات داخل المدينة. سيساهم المشروع في تحسين البيئة المعيشية للمقيمين ويفيد حوالي 2600 شخص في المنطقة.

وهنأ السيد أرايكي كاتسوهيكو مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المشروع. وأكد التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.

و منذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد عن 2.6 مليار دولار. ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.