استطلاع جديد عبر شبكة وطن الإعلامية: 23% لم تسمع بالمبادرات الأخيرة لمكافحة الفساد في فلسطين

وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي عبر شبكة وطن الإعلامية أن 23 في المئة من المستطلعة آراؤهم لم تسمع أبدا بالمبادرات الأخيرة لمكافحة الفساد في فلسطين، في حين أفاد خمسون في المئة أنهم سمهوا عنها قليلا.

كما جاء في الاستطلاع الذي نشر عبر شبكة وطن الإعلامية أن 10 في المئة سمعوا عن المبادرات باستمرار و17 في المئة سمعوا عنها من فترة الى أخرى.

وجاء سؤال الاستطلاع كالتالي: هل أنت على علم بالمبادرات الأخيرة لمكافحة الفساد في فلسطين.

وشارك في الاستطلاع على مدار أسبوعين 3975 مواطنا ومواطنة.