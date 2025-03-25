بنك فلسطين يواصل توزيع المعونات الاغاثية للنازحين في شمال الضفة الغربية ضمن خططه الإنسانية والإغاثية خلال شهر رمضان

رام الله – وطن: بدأ بنك فلسطين بالشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية في توزيع معونات إغاثية شمال الضفة الغربية، لاسيما في مدينتي جنين وطولكرم ضمن خططه الإنسانية والإغاثية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمد يد العون والمساندة للنازحين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها شعبنا.

وبدأ بنك فلسطين بالشراكة مع نادي جنين الرياضي بتوزيع وجبات طعام على النازحين في جنين من تاريخ 22-3-2025وحتى تاريخ 28-3-2025

كما بدأ بنك فلسطين بالشراكة مع جمعية الأسرة بتوزيع وجبات طعام على النازحين في طولكرم من تاريخ 22-3-2025وحتى تاريخ 28-3-2025

كما بدأ بنك فلسطين بالشراكة مع جمعية إنعاش الأسرة بتوزيع وجبات طعام على النازحين في طولكرم من تاريخ 22-3-2025وحتى تاريخ 28-3-2025

وقام بنك فلسطين بالشراكة مع الإغاثة الزراعية بتوزيع 434 طرد خضار في عدة مواقع بمحافظة جنين، شملت مناطق حرش السعادة، مرج بن عامر، برقين، يعبد، جمعية الكفيف، وبلدة ميثلون.

أما في طولكرم فتم توزيع نحو 423 طردًا في محافظة طولكرم، شملت بلدات ذنابة، بلعا، كفر اللبد، عنبتا، شويكة، دير الغصون، صيدا، باقة الشرقية، و قفين.

وتضمنت الطرود مواد غذائية أساسية من الخضار الطازجة لدعم الأسر النازحة وضمان حصولها على احتياجاتها اليومية. ويأتي هذا التوزيع استجابة للحاجة الملحة للأسر النازحة، ولضمان توفير الغذاء الأساسي لها.