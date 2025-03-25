ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50,144 شهيدا و113,704 مصابين منذ بدء العدوان

وطن: ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,144، والإصابات إلى 113,704 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 792 شهيدا، و1,663 مصابا منذ 18 آذار/ مارس.

وقالت، إن 62 شهيدا ارتقوا، و296 مصابا ️وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.