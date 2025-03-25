بنك القدس يواصل دعمه الإنساني: 100 ألف دولار لمساندة النازحين والمرضى من غزة ومخيمات الشمال

رام الله - وطن: في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية وواجبه الوطني، قدم بنك القدس دعماً إنسانياً بقيمة 100 ألف دولار لصالح النازحين من مخيمات الشمال في" طولكرم، نور شمس، جنين، الفارعة"، وللأهل في غزة، إضافة إلى المرضى الغزيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس.

وتجسد هذا الدعم من خلال تقديم كوبونات غذائية وكوبونات كسوة عيد، حيث تم تسليم كوبونات لشراء طرود غذائية للنازحين من المخيمات في محافظات الشمال، وتم تنفيذ عملية التوزيع بالتنسيق مع المحافظين لضمان إيصال المساعدات بالشكل الأمثل،كما تم تسليم المرضى الغزيين وأهاليهم اللذين يتعالجون في مستشفيات الضفة والقدس كوبونات لشراء طرود غذائية وكوبونات أخرى لتوفير كسوة العيد، لمساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها. كما تم توزيع كوبونات لشراء طرود غذائية على النازحين في غزة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من العائلات المحتاجة. وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لـبنك القدس، محمد شاور، أن البنك يحرص على الوقوف إلى جانب أبناء شعبه في أصعب الظروف، قائلاً: نحن في بنك القدس نؤمن بأن دورنا يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية، ليشمل دعم ومساندة مجتمعنا في أحلك الظروف. هذا التبرع هو جزء من التزامنا الإنساني تجاه النازحين والمرضى، ونأمل أن نكون دائماً سنداً لأهلنا في كل مكان."

ويواصل بنك القدس جهوده في تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في المبادرات الوطنية، تأكيداً على دوره كشريك حقيقي في تنمية المجتمع وتعزيز قيم العطاء والتضامن