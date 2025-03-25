6 شهداء بقصف الاحتلال على درعا جنوب سوريا

رام الله - وطن: استشهد 6 سوريين، وعدد من الاصابات في قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف بلدة كوية غربي درعا جنوبي سوريا.

وقالت المصادر إنّ قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف قرية كوية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا بقذائف الدبابات.

كما لفتت المصادر إلى أنّ القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال على قرية كويا تسبب بحركة نزوح الأهالي إلى البلدات والقرى المجاورة.

وشن الاحتلال غاراتٍ استهدفت مطار تدمر وقاعدة "تي فور" العسكرية في ريف حمص الشرقي وسط البلاد .

وهذه هي الاعتداءات الثانية على القاعدتين خلال الأيام الأخيرة.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي شنَّ، أمس الاثنين، عدواناً استهدف موقعاً عسكرياً شرقي الصنمين بريف محافظة درعا، جنوبي سوريا.