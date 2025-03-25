الصحة العالمية: هجوم "إسرائيل" على مستشفى ناصر فاقم أزمة الصحة بغزة

وطن: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الهجوم "الإسرائيلي" على مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، زاد من إجهاد نظام الرعاية الصحية بالقطاع.

جاء ذلك في منشور له بحسابه على منصة “إكس” الاثنين.

وأشار غيبريسوس إلى أن الهجوم على مستشفى ناصر أمس تسبب في أضرار جسيمة لقسم الجراحة، وذكر أن شخصين قتلا وأصيب 8 أشخاص نتيجة الهجوم.

وأوضح غيبريسوس: " مستشفى ناصر هو أكبر مستشفى إحالة في جنوب غزة. وقد تم تدمير 35 سريراً للمرضى، مما زاد من الضغط على نظام الرعاية الصحية، الذي كان يعاني بالفعل من الإصابات بسبب تجدد العنف".