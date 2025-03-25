23 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

رام الله - وطن: استشهد 23 مواطنا وأصيب عدد آخر بجروح -منذ فجر اليوم الثلاثاء- جراء سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة، مستهدفا منازل وخياما تؤوي نازحين، ضمن تصعيد استأنفته إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الجاري.

ففي خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهد مواطنان أحدهما طفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة قيزان النجار.

وفي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس، استشهد 3 مواطنني بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين.

وسبق ذلك، حدوث إصابات في قصف منزل بمنطقة مصبح في مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أصيب مواطن في قصف طال شرق عبسان الكبيرة إضافة إلى 5 شهداء وأكثر من 20 مصابا، في استهداف مربع سكني بمخيم البريج وسط القطاع وشارع النخيل بدير البلح.

وفي منطقة الزوايدة، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا يضم عددا من العائلات النازحة مما أسفر عن إصابات عدة.

كما شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على أهداف في مدينة غزة، إحداها استهدفت مركبة جيب فارغة بمنطقة الطيران.

وفي تطور آخر، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء أمس- بإطلاقه النار على مبنى للصليب الأحمر الدولي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في وقت أعلنت الأمم المتحدة أن القصف الذي طال مجمعا تابعا لها في غزة الأسبوع الماضي، مصدره دبابة إسرائيلية.