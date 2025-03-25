استشهاد الأسير المحرر براء مسكاوي في اشتباك مسلح مع قوات خاصة في قلقيلية

رام الله - وطن: استشهد الأسير المحرر براء مسكاوي في اشتباك مسلح مع قوات خاصة في مدينة قلقيلية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت قوات خاصة ان قوات خاصة في جيش الاحتلال تسللت الى مدينة قلقيلية وحاصرت منزلا هناك، كان يتواجد به الأسير المحرر براء مسكاوي، الذي اشتبك بدوره مع القوات الخاصة ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير براء صالح مسكاوي في شهر كانون الاول/ديسمبر 2024، بعد اعتقال دام 22 شهر في سجون الاحتلال.